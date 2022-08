Vastgoedondernemer Van Loon koopt C&A-pand in Dordrecht en heeft deze metamorfose in gedachten

Hengelaars bedroefd over vissterfte in Alblasser­dam

Visclub Verenigde Alblasserdamse Hengelaars (VAH) is niet blij. In de Middelwetering, een geliefde stek van de VAH, zijn de afgelopen tijd honderden vissen gestorven. Visstandbeheerder Emmo Steenhuis is ervan overtuigd dat een maaibeurt van Waterschap Rivierenland het einde van vele karpers, snoeken, zeelten en kleinere vissen inluidde.

28 augustus