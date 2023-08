Vanuit zijn atelier kijkt Erik op de rivier, die hem zo inspireert: ‘Het is een prachtige plek om te werken’

Kersverse kroegbaas Wilco (40) gelooft heilig in bruin café, maar baalt van vroeger sluiten

Na 22 jaar in de bouw te hebben gewerkt, is Wilco van Pelt (40) nu kroegbaas. De ‘rasechte schapenkop’ is de nieuwe uitbater van De Vrijheid. ,,Je thuis voelen, op je gemak voelen. Dat is wat mensen zoeken en daarom denk ik dat er altijd bruine kroegen zullen blijven.’’