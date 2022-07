Vanaf vandaag te koop: het allereerste ijs van Brokking op een stokje

Rechtszaak Boze vader bedreigt ex met lading WhatsAp­pjes: ‘We zullen zien wie hier levend uitkomt’

Een paar appjes, gestuurd in een vlaag van woede, omdat hij zijn zoontje niet mocht zien. Zo omschreef de 37-jarige A.S. een reeks berichten die hij naar zijn ex in Hendrik-Ido-Ambacht stuurde. ,,Fout, maar puur emotie’’, vertelde hij de politierechter maandag. Het Openbaar Ministerie tilde toch iets zwaarder aan zijn woorden. ,,Ronduit bedreigend en beangstigend.’’

