Van wintersport tot zonvakantie: Bo boekt alles

Bo volgde een toeristische opleiding en werkte daarna in de toeristische branche in loondienst. Tot corona uitbrak en zij haar baan verloor in de reisbranche omdat er niets meer te doen was aangezien het reizen stillag. Ze probeerde het eventjes in de detailhandel, maar dat werkte niet voor haar. Bo besloot toen om voor zichzelf te beginnen. Middenin de coronaperiode en met haar ontslag nog in het achterhoofd, maar de Gorcumse besloot er toch voor te gaan.