Van suppen tot beachvolleybal: 6 x leuke zomersporten in Dordrecht

indebuurtLang leve de Dordtse zomer! Met de lekkere temperaturen is het aangenaam om wat te drinken op het terras of te relaxen in de Dordtse parken. Zin om iets actiefs te doen? Dan kun je deze typische zomersporten doen in Dordrecht.

Suppen

Wil je Dordrecht een keer van een andere kant bekijken? Ga dan eens suppen. Hierbij ontdek je veel nieuwe elementen van de stad. Bijkomend voordeel: je traint je armen en buikspieren. In Dordrecht kun je een supboard huren bij Board Academy.

Lees ook Verborgen parels! 15 x Dordtse terrassen op onverwachte plekken

Kanoën

Is evenwicht houden op een supboard niet helemaal jouw ding? Misschien past kanoën beter bij je. Bij Drijf Dordrecht en het Biesboschcentrum kun je een kano huren. Goed om te weten: je mag niet zomaar overal kanoën. Je mag bijvoorbeeld wel kanoën in De Biesbosch. Vanaf het Biesboschcentrum vind je een bewegwijzerde route. Of check hier de routes.

Padel

Een sport die recentelijk enorm populair is geworden, is padel. Het is een spannender en onvoorspelbare variant van tennis en je kunt het met z’n tweeën of vieren spelen. Leuk om samen met je vrienden te doen! Ook in Dordrecht kun je deze populaire sport beoefenen, bijvoorbeeld bij Tennis en Padelvereniging C.C. of Tennis- en Padelvereniging Thialf.

Zwemmen

Wat is er lekkerder dan een verkoelende duik? In Dordrecht kun je onder meer zwemmen bij het Wantijbad, De Dubbel, de Sportboulevard of speeltuin Zeehavenkwartier. In de zwembaden kun je baantjes trekken, spelen of lekker dobberen in een opblaasband.

Beachvolleybal

Om een potje beachvolleybal te doen hoef je tegenwoordig niet meer aan het strand te wonen. Ook in Dordrecht kun je losgaan met je vrienden tijdens een sessie. Wat dacht je van een potje beachvolleybal aan Strand Merwelanden. Wel zelf je eigen net meenemen! Volleybalvereniging Next Volley Dordrecht organiseert ook trainingen en toernooien.

Nordic Walking

De tijd dat wandelen een saai stigma had, ligt achter ons. Wil je je wandeling toch wat oppimpen? Dan kun je aan de slag met de nordic walking stokken. Op die manier train je niet alleen je benen, maar ook je armen.