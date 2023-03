Van Rotterdam naar Hendrik-Ido-Ambacht: ‘Het is een heel rustig, maar tegelijkertijd levendig dorp’

Scheurende auto's op de Ringdijk en ouderen die niet meer over durven te steken: zebrapaden komen terug

De zebrapaden komen snel terug op de Ringdijk in Zwijndrecht. Dat heeft wethouder Robert Kreukniet beloofd aan verontruste buurtbewoners. Die klopten bij hem aan met bijna 400 handtekeningen, omdat ze zagen dat met name oudere mensen nauwelijks meer over durfden te steken.