Van kaal gazon tot bloemenparadijs voor loslopende hond en de roodrandzandbij

Het kan verkeren. Toen het voormalige landbouwgebied aan de westkant van de Oude Veerweg in Dordrecht tussen de wijk Sterrenburg en bos De Elzen vijftien jaar geleden aangewezen werd als losloopgebied voor honden, was het een kale vlakte. ,,Het werd gewoon telkens in één keer gemaaid, zoals je dat met een gazon doet.’’ Tegenwoordig laat Staatsbosbeheer het gebied in kleine stukjes maaien, en vooral niet te kort.