Van Eesteren en Van Dorp bouwen nieuwe stadskantoor van Dordrecht

Heerjans­dam behoudt neuslengte voorsprong in titelrace: ‘Maar als ze zo doorgaan, word ik niet oud’

In de bloedstollende eindspurt naar de titel in 1C was SHO een horde, die leider Heerjansdam even uit het evenwicht bracht. De balansverstoring was slechts tijdelijk, want dankzij een gecontroleerde tweede helft en een 4-2 zege behielden de ‘Dammers’ hun neuslengte voorsprong op de eveneens zegevierende rivaal RVVH.