Van den Dool onderstreept topvorm in Papendrecht: ‘Ik moest gaan, want ben niet de beste sprinter’

Geldzorgen of hulp nodig met de financiën? Deze mensen helpen Papendrech­ters met hun vragen

In Papendrecht worden Bij Bosshardt inwoners uit de buurt tijdens inloopmomenten geholpen met vragen over bijvoorbeeld de financiën, wonen of werken. De mensen achter ‘Sterk in de Wijk’ hopen hiermee zorgen weg te kunnen nemen van inwoners. Op 5 juni en 3 juli zijn er inloopmomenten van 10.30 tot 12.30 uur.