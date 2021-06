Van Boxel verdwijnt: eigenaren schoenenzaak gaan na rampzalig coronajaar vervroegd met pensioen

COLUMN Ja, ik heb wapens in huis, maar in tegenstel­ling tot Dordtse jongeren draag ik ze nooit op zak

18 juni Heb ik wapens in huis? Die vraag kwam bij me op toen ik mijn krant las dat steeds meer jongeren (ja, óók in Dordt) tegenwoordig gewapend, met slag- of steekwapens, de straat op gaan. En nee, dat zijn niet per definitie jongeren met criminele intenties, maar kennelijk voorál jongeren die zich uit voorzorg bewapenen ter beveiliging tegen ‘die ander.’