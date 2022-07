Vakantiepark Molenwaard is flink uitgebreid: ‘Ieder detail moet kloppen’

Uitbrei­ding Vakantie­park Molenwaard begonnen: meer huisjes, een speel­schuur en een ijssalon

Vakantiepark Molenwaard in Ottoland is begonnen met de werkzaamheden voor uitbreiding. Er wordt volop geheid; in totaal komen er 17 nieuwe accommodaties bij. Zowel voor kleinere als grotere gezelschappen. In de zomer moet alles klaar zijn.

13 januari