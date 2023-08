Uitslaande brand in garagebox Dordrecht, brandweer voorkomt overslag

update Explosief tegen huis gegooid aan de Plutolaan: ‘Pas ook al een incident, blijkbaar speelt er iets’

Een man heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.15 uur een explosief tegen een woning aan de Plutolaan in Dordrecht gegooid. De ruit van de woning is er compleet uitgeblazen. Er raakte niemand gewond.