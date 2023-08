Uitslaande brand in garagebox Dordrecht, brandweer probeert overslag te voorkomen

indebuurt.nl Paalkampe­ren in de buurt van Dordrecht: zo zit het en dit moet je erover weten

Grote kans dat je nog nooit van ‘paalkamperen’ hebt gehoord, want in Nederland is dit fenomeen waarbij je gratis mag kamperen in de natuur vrij nieuw. Wij leggen uit hoe het zit! En waar je in de buurt van Dordrecht terecht kunt.