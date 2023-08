Uitlaatgassen parkerende auto’s maken balkon zitten onmogelijk voor flatbewoners en niemand weet raad

Ambulance­ver­pleeg­kun­di­ge Arno (36) redt bakkerij van sluiting: ‘Een mens is niet voor één ding gemaakt’

Nog altijd klinken er geluiden van bakkers die de handdoek in de ring gooien wegens hoge energiekosten, inflatie of gebrek aan personeel. Maar toen ambulanceverpleegkundige Arno Visser uit Dordrecht hoorde dat de bakker in zijn buurt zou verdwijnen, besloot hij de stoute schoenen aan te trekken. ,,Een mens is niet voor één ding gemaakt. Wat er op m’n pad komt, dat pak ik aan.”