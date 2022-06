Uitgerekend in de week van de Boekenmarkt overlijdt medeoprichter Bart van Dulmen

Als iemand een voorliefde voor lezen en boeken had, dan was het Van Dulmen. Hij opende in 1969 boekhandel De Bengel in zijn Dordrecht, al was dat destijds een sprong in het diepe. ‘Ik werkte al dertig jaar in een boekenzaak in Rotterdam, maar had geen idee wat er zou aanslaan in Dordrecht. De enige reden dat ik het durfde te proberen, was de lage huurprijs. Een tientje per dag. Ik dacht: dat moet ik toch wel kunnen verdienen', zei hij in 2013 in een interview in AD De Dordtenaar.