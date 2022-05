Uitgebluste gastgezinnen, dus vluchtelingen moeten weer verkassen? ‘We houden er rekening mee’

Wildvreemde mensen in je huis opnemen is niet niks, waarschuwden allerlei ervaren instanties maanden geleden al. Of er nu een goede match is tussen gastgezin en vluchteling(en) of niet - het is over het algemeen een zware belasting. Het trekt een wissel op je gezin, op je privéleven. ,,En het kan lang duren. Op een gegeven moment wordt het misschien minder goed houdbaar”, kan woordvoerder Eddy van Well van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zich voorstellen.