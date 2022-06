U kent ze vast…die legpuzzels van Jan van Haasteren

Geitenhou­de­rij in Langerak mag flink uitbreiden, ondanks gezond­heids­ri­si­co's voor omgeving

Een geitenhouderij in Langerak mag het aantal dieren bijna verdubbelen, ondanks de gezondheidsrisico’s voor de omgeving. Daarnaast hoeft een bedrijf in Bleskensgraaf dat zonder vergunning geiten hield, zijn activiteiten niet te beëindigen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een al jaren voortslepende discussie.

