Tweede klas met vluchtelingenkinderen gaat van start op één basisschool

Afgelopen weken zijn er volgens de Sliedrechtse burgemeester grote stappen gezet in de opvang van de Oekraïners die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. In sommige dorpen wordt het leefgeld aan de vluchtelingen inmiddels uitgekeerd, en waar dit nog niet is gebeurd, wordt dat ergens in de komende week tot twee weken getracht. Vluchtelingen bij gastgezinnen krijgen voorrang. Ook zijn enkele vluchtelingen in Sliedrecht al gestart met werken. ,,Samen met Kickstart en het UWV is het gelukt. Een complicerende factor is dat niet iedere Oekraïner Engels spreekt.”