Tweede fase van nieuwbouw Stadswerven gepresenteerd: ‘91 woningen komen erbij’

Culttrai­ner Pieter ‘The Champ’ de Jongh brengt boek uit: ‘Ik pas in rijtje met Koeman, Van Gaal en Ten Hag’

Eén filmpje, waarin hij na een wedstrijd in onnavolgbaar Engels de pers in Zimbabwe te woord stond, veranderde het leven van wereldburger Pieter de Jongh. Over de voetbaltrainer uit Asperen is dinsdag zelfs een boek (The Champ - Van Hollandse jongen tot voetbalkoning van Afrika) verschenen. En daarin neemt hij in 239 pagina’s - De Jongh geheel eigen - geen blad voor de mond.