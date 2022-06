Twee ton subsidie voor voor veerdienst Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland (en dít gaat daarmee gebeuren)

Albert Schweitzer ziekenhuis: ‘Eigen vermogen op peil dankzij de verkoop van gebouwen’

Het jaarresultaat van het Albert Schweitzer ziekenhuis is na een aantal moeizame jaren omhoog geschoten naar ruim 35 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2021. De plots veel hogere ‘winst’ in dat jaar is voor het grootste deel te verklaren uit de verkoop van gebouwen.

31 mei