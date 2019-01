Twee oud-leden van Bredase afdeling Kings Syndicate blijven in de cel vanwege verdenking afpersing

Eén ding wat wel vaststaat is dat één van de makelaars H. goed kende vanuit hun gezamenlijke jeugdtijd in Dordrecht. Volgens H. waren de twee elkaar weer tegen het lijf gelopen in een café en zou H. zijn oude makker een gunst hebben bewezen door de andere makelaar op te zoeken.



De twee makelaars in kwestie waren vroeger gezamenlijk eigenaar van een kantoor, maar raakten gebrouilleerd over een geldkwestie. Het ‘maatje’ van H. zou nog 15.000 euro tegoed hebben van zijn oude zakenpartner. Als vriendendienst zou H. die hebben opgezocht en hebben verteld dat hij het geld moest betalen en auto’s van de zaak moest teruggeven.



Later keerde H. zich later tegen de makelaar met wie hij sinds jongs af aan bevriend was geweest. Volgens H. is hij gebruikt door zijn oude maatje die allerlei beloftes niet na kwam. Hierbij zou onder meer een mislukte huur van een pand in de Dordtse binnenstad een rol hebben gespeeld.