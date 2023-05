Twee jaar van kwelling en nieuwe degradatie voor ASWH: ‘Gebrek aan kwaliteit, karakter en ervaring’

Commotie om brand en rookontwik­ke­ling in Dordtse Voorstraat (die een frituurpan­brand blijkt te zijn)

De brandweer is zondag uitgerukt naar de Voorstraat in Dordrecht, nadat daar bij brand veel rook boven de Voorstraatshaven kwam te staan, tussen het Scheffersplein en het Steegoversloot. Uiteindelijk bleek dat er alleen een frituurpan in brand stond in een woning boven een winkel.