Twee dronken overlastgevers aangehouden bij station Dordrecht

Man maakt ruzie met partner en vlucht naar moeder; politiehe­li ingezet bij zoektocht

De politie heeft dinsdag aan het eind van de middag invallen gedaan in woningen in Dordrecht. Agenten waren op zoek naar een man, die zich zou ophouden in een woning aan de Vorrinklaan. Daar bleek hij echter niet meer te zijn. Uiteindelijk werd hij opgepakt in de wijk Stadspolders. Reden voor de aanhouding was een conflict in de relationele sfeer.

10:00