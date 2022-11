Twee afhaalrestaurants beschoten in één nacht: schutter spoorloos

In één weekend tijd zijn twee filialen van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ beschoten: aan de Spuiweg in Dordrecht, en in Rotterdam. Er vielen geen gewonden. De schutter is spoorloos. ‘We zijn op zoek naar getuigen.’

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de beschietingen op de restaurants. In Dordrecht troffen voorbijgangers zondagmiddag een huls en een kogelinslag in de ruit van de deur van het restaurant en belden de politie. Die startte daarop direct een onderzoek in de buurt, waaruit bleek dat er in de nacht knallen waren gehoord. ,,Mogelijk waren dit dus schoten. Dit zou tussen 24.00 uur en 03.00 uur zijn geweest”, aldus een woordvoerder van de politie.

In dezelfde nacht is ook een restaurant in het centrum van Rotterdam, aan de Volmarijnstraat, beschoten. Dit zou rond 05.00 uur gebeurd zijn. Of en wat deze zaken met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. Zeker is in ieder geval dat het in beide gevallen om Lobi BBQ gaat. ,,De politie komt graag in contact met mensen die misschien meer weten.”

De tekst gaat door na de foto.

Volledig scherm Op een leegstaande horecazaak in Dordrecht is geschoten. © Busink

Er zijn tot dusver geen aanhoudingen verricht. De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en gevraagd naar camerabeelden in de buurt. Ook zal er forensisch onderzoek worden gedaan. ,,Wij zouden het fijn vinden als getuigen zich melden.

‘Ik schrik hier niet van’

Een van de nabije buren van het filiaal in Dordrecht heeft in ieder geval ‘niks gehoord’ van de schietpartij, maar zegt niet verbaasd te zijn dat het gebeurt. ,,Er gebeuren hier in de straat wel vaker dit soort dingen, dus ik schrik daar niet zo van.”

Het Surinaamse afhaalrestaurant in Dordrecht stond onlangs nog te koop, nadat het op 10 september vorig jaar de deuren voor het eerst opende. Voor zover bekend is het pand momenteel niet meer in gebruik. Naast de tevens beschoten vestiging in Rotterdam, zit er ook nog één in Den Haag. De eigenaar was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

