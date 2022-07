Tropisch warm in de regio: Zwembaden in regio zitten vol, snoeihete brug en extra zorg voor dieren

Waar in veel omringende gemeenten musea, restaurants en winkels hun openingstijden aanpassen naar een ‘tropenrooster’, lijken ondernemers in deze regio daar nog niet erg warm voor te lopen. Uit een rondgang blijkt dat bijna alles gewoon openblijft. Zo ook het onderwijsmuseum, de bibliotheek aan de Groenmarkt, en zo goed als alle winkels.

Wel is Bakker Bart in Dordrecht inmiddels gesloten vanwege de hitte. Normaal gesproken gaat de bakker pas om 17.00 's middags dicht.

Brug

Waar wel problemen zijn, is op Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht . Rijkswaterstaat laat een blusboot aanrukken om de onderzijde van de brug te koelen. Ter plekke is het zo’n 46 graden Celsius blijkt uit metingen. Door de hitte zet het staal in de brug uit en om te voorkomen dat deze klem komt te zitten, gaat Rijkswaterstaat koelen met rivierwater. Een woordvoerder verwacht dat dit tot in de avond zal duren