Trivire kan ondanks cyberaanval de brieven met de huurverhogingen op tijd naar huurders sturen

Veilig­heids­re­gio informeert vluchtelin­gen over afsluitend vuurwerk op Koningsdag

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft op haar website een bericht geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen over Koningsdag. In de uitleg over de feestdag wordt onder meer gewezen op de vuurwerkshows in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

22 april