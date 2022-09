Treinrit wordt nachtmerrie voor Brabantse: klemgezet door man met ontbloot geslachtsdeel

Steltlo­pers nemen bezit van Dordtse binnenstad: ‘Spectacu­lair entertain­ment’

De Dordtse binnenstad staat komende weekend in het teken van ‘Dordrecht pakt Uit’, waarbij winkeliers allerlei activiteiten op poten zetten. Letterlijk, want onderdeel daarvan is het Steltlopersfestival.

19 september