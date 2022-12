Toeterende Marokkanen vieren historische zege op Portugal in binnenstad van Dordrecht

Nieuw tv-programma De Kookklun­zen is Corine op het lijf geschreven: ‘Als ik kook is het chaos’

Best lastig, als je twee jonge kinderen hebt en je weet je geen raad in de keuken. Corine Madronal kan nog net de airfryer aanzetten, maar daarmee houdt het wel zo’n beetje op. Donderdag is ze te zien in het nieuwe tv-programma De Kookklunzen. ,,Áls ik kook, is het een grote chaos.”

6 december