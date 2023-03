Toestand van gereanimeerde vrouw (42) in park bij Rozenhof nog kritiek, onderzoek naar gebeurtenissen

Een 42-jarige vrouw die agenten dinsdagochtend na een melding in het parkje aan de Rozenhof in Dordrecht vonden, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt de politie die een onderzoek is begonnen.

Een vrouw die moet worden gereanimeerd en zelfs ter plekke een zware operatie moet ondergaan. Twee mannen die door getuigen de dag ervoor in haar nabijheid zouden zijn gezien. Het doet misschien alle alarmbellen rinkelen. Toch denkt de politie vooralsnog niet dat de vrouw uit Dordrecht in de nacht van maandag op dinsdag het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een omwonende zegt te vermoeden dat de vrouw een zwerfster was die in het park heeft overnacht.

Niet aanspreekbaar

Agenten kwamen er op af een melding dat er iemand op een bankje lag in het parkje. De vrouw was bij bewustzijn, maar niet aanspreekbaar. Omdat het niet goed met haar ging, lieten de agenten met spoed een ambulance komen. Nadat het ambulancepersoneel de behandeling begon, verslechterde de toestand van de vrouw snel. Ze moest worden gereanimeerd en volgens de politie ter plaatse een zware operatie ondergaan, voordat ze met spoed naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is haar toestand nog altijd kritiek.

Getuigen verklaarden dat de vrouw aan het einde van de maandag in gezelschap was van twee mannen. Zij zouden Russisch met elkaar hebben gesproken. Omwonenden weten er ook het fijne niet vanaf. Ze zeggen maandagavond laat geschreeuw te hebben gehoord. ,,Maar dat gebeurt hier wel vaker’’, zegt er een.

De politie hoopt dat nog meer getuigen zich melden. ,,Het was een verdrietige situatie van iemand die dringend hulp nodig had’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,We willen zorgvuldig achterhalen wat er is gebeurd. Nu kunnen we een misdrijf nog niet uitsluiten.’’

Volledig scherm Een 42-jarige vrouw moest begin deze week worden gereanimeerd en een spoedoperatie ondergaan in parkje de Rozenhof. © Google Maps

