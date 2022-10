Tips krijgen om eindjes tóch aan elkaar te kunnen knopen tijdens Dag van de Armoede in Alblasserdam

MET VIDEO Patrick woont in zijn auto omdat hij geen zicht heeft op een huis: ‘Wel wat krapjes af en toe’

Patrick Duijndam woont al maanden in zijn auto op een parkeerterrein in het Dordtse recreatieterrein De Merwelanden. Zicht op een huis heeft hij niet, ook al heeft hij een prima inkomen. ,,Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dit normaal is, maar dingen zijn zoals ze zijn.’’

