Tips! Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (17 – 19 maart)

Benefietgala slachtoffers aardbeving

Platform Turkse Dordtenaren organiseert op zondag 19 maart een benefietgala voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarbij krijgt de organisatie hulp van Platform Dordtse Kerken en de Grote Kerk in Dordrecht. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor verdriet, rouw en hoop. Voorzitter Hans Berrevoets van het Platform Dordtse Kerken leidt de bijeenkomst. Ook burgemeester Wouter Kolff is aanwezig en doet het woord aan het begin van het benefietgala. De middag begint om 14.00 uur en is ook via het kanaal van de Grote Kerk op YouTube te volgen. De Grote Kerk is niet verwarmd en daarom is het advies om warme kleding aan te trekken.

OscarZondag bij The Movies

De Oscarbeeldjes zijn verdeeld en dat betekent dat The Movies weer een OscarZondag organiseert. Op zondag 19 maart kun je naar verschillende films die in prijzen zijn gevallen. Denk aan de grote winnaar met zeven beeldjes: Everything Everywhere All at Once. Ook The Whale, Pinnocchio, Navalny en Women Talking bekijk je op zondag in de cinema. De Oscarzondag in The Movies duurt van 12:00 tot 22:30 uur. Meer informatie en tickets vind je op de website.

Gratis jubileumconcert

Dit jaar bestaat het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA 125 jaar. Het koor viert dat met een gratis jubileumconcert op zondag 19 maart in de Wilhelminakerk op de Blekersdijk. Tijdens het concert laat het mannenkoor horen hoe ze zich door de jaren hebben ontwikkeld. Van opera-aria’s tot Britse folksongs, van Giuseppe Verdi tot Arthur Sullivan. De aanvang van het concert is 14.30 uur en eindigt rond 16.00 uur.

Nationale Opschoondag

Help jij op zaterdag 18 maart mee Dordrecht een stukje schoner te maken? Het is dan de 21ste editie van de Nationale Opschoondag en ook in Dordrecht worden er acties georganiseerd om rotzooi op te ruimen. Zo kun je aan de slag bij Stayokay Dordrecht en worden verschillende buurten opgeruimd. Via de website kun je je aanmelden voor een actie in de stad.

Rebel Swingo Disco

Rebel Rebel organiseert zaterdag 18 maart de Rebel Swingo Disco. Ga los op 45 toeren met deze maffe DJ’s (Velvet Music) en hun swingende bingo avond. Ze draaien hun beste (en slechtste) singles op 7” vinyl. Extra leuk: de entree is gratis. De avond start om 21.30 uur.

Vogels tellen en inventariseren

Wil jij graag leren hoe je vogels telt? Dan kun je zaterdag meedoen aan de vogeltelling in de Biesbosch. Al 30 jaar worden tijdens de wintermaanden de vogels geteld. Bij elke ploeg is minimaal één ervaren vogelaar aanwezig, zodat je het kunt leren. Het tellen begint om 10.00 uur bij biologisch centrum “Jong Dordrecht”, Noorderelsweg 2A. Na de Viersprong rechtsaf, is dit de boerderij aan de linkerkant van de weg. Je kunt je aanmelden bij Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch via info@vogelwacht.eu

