Tineke rijdt met Landrover 7500 kilometer dwars door woestijn naar Gambia: ‘Een onvergetelijk avontuur’

Sylvia (43) leidde jarenlang een dubbelle­ven: ‘Liep stiekem in vrouwenkle­ding door het huis’

Ze is geboren als man, maar Sylvia Stevens (43) is eígenlijk een vrouw. Jarenlang leidde ze een krampachtig dubbelleven, met depressieve klachten en slapeloze nachten. Bang om iedereen kwijt te raken. Coronatijd was de druppel. Nu is ze ‘uit de kast’. En gelukkiger dan ooit. ,,Ik voel me als herboren.”

15 oktober