TikTok-video van Glenn gaat viral: 'Hoe harder je schreeuwde, hoe eerder de film begon'

indebuurt.nlDe teller staat inmiddels op bijna 31 miljoen kijkers en het aantal blijft oplopen. Influencer Glenn Eilbracht kan het zelf bijna niet geloven dat zijn TikTok-video over de nieuwste Scream-film viral gaat. “Ik had dit nog nooit meegemaakt, ik moest dit gewoon filmen.”

Glenn werd samen met andere Nederlandse influencers en fans uitgenodigd voor een speciale voorvertoning van Scream VI. Onder andere YouTuber Kwebbelkop en model Zoey Ivory waren aanwezig. Dit gebeurde in een ruimte van Universal Pictures International Nederland.

Schreeuw om de film te beginnen

In de TikTok-video verschijnt ‘Scream to start the film’ op het filmdoek. Bezoekers moesten zo hard en lang mogelijk schreeuwen om de film te beginnen. “Je hoort mij ook gillen met het hoge stemmetje. De dag erna was ik schor!”

Wat een giller

Glenn vond het zo’n tof idee dat hij het moment filmde. “Wat een giller, dacht ik! Dit had ik nog nooit meegemaakt. Maar ik had niet verwacht dat deze video viral zou gaan.” Kijkers in de reacties vinden het hilarisch en raken niet uitgepraat over de verschillende soorten gilletjes. Vooral de man die een aantal keer een hap adem neemt en daarna de longen uit zijn lijf schreeuwt, is volgens de reacties een held.

Fantastische film

Binnen één dag was de video 20 miljoen bekeken en nu staat de teller op 30 miljoen. Ook op Instagram en Twitter wordt de video door andere mensen opnieuw geplaatst. En mediakanalen in het buitenland hebben de video inmiddels ook ontdekt. Wat Glenn zelf van de film vond? “De film was fantastisch! Spannend, eng en soms keek ik met een lach.” De film kun je nu bij Kinepolis Dordrecht bekijken.

