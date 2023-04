Tijdmachine! Op deze groene vlakte vind je nu een wereldberoemd restaurant

Een ‘nieuwe start’ voor Papen­drecht­se basis­school na verbouwing: ‘Roller­coas­ter voor deze school geweest’

Basisschool De Wielen in Papendrecht viert feestelijk de heropening van hun verbouwde schoolgebouw. Een mooi moment. Niet alleen omdat er een nieuwe vloer in ligt en de kozijnen vervangen zijn. Als het in 2017 anders was gelopen, had op deze plek geen school meer gestaan.