Tijd voor een ‘gemeentelijk tandartsfonds’

column Hoezo andere aanvragers? Er is maar één Dordts Wintercir­cus en dat is het ‘kind’ van Tonie

Beste ambtenaren en gemeentebestuurders, even een vraagje. Zijn jullie nou de spelregels aan het veranderen terwijl de wedstrijd al bezig is? Ik wil hier écht niet de populist uithangen hoor… dat heb ik in al die jaren in mijn columns nou juist altijd willen vermijden. Maar nu ben ik toch écht een beetje van mijn stuk. Waarover? Over die slome en in mijn ogen ook ‘vernietigende’ houding die momenteel van gemeentewege wordt ingenomen met betrekking tot het Dordtse Wintercircus.

12 juli