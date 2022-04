Tientallen vluchtelingen opgevangen in Papendrecht: ‘Belangrijk dat ze zelf de was kunnen doen’

Het is koud en regenachtig maandag als de deuren worden geopend voor een rondleiding door zalencentrum De Palm, naast de Bethlehemkerk en schuin tegenover middelbare school De Willem. ,,Laten we hopen dat het morgen beter weer is, als de vluchtelingen arriveren”, besluiten de vrijwilligers van de kerk die al dagen flink in de weer zijn om dat wat normaal een feest- en vergaderzaal is, om te toveren tot woonplaats voor tientallen mensen. Voor langere tijd.