Tientallen mensen met een beperking kunnen tóch in Sliedrecht blijven werken: ‘In belang van inwoners’

Drechtwerk, waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychisch of sociaal-maatschappelijke beperking uit de Drechtsteden productiewerk kunnen verrichten, maakte altijd kosteloos gebruik van een gebouw van de ASVZ in het dorp. Maar in 2019 kreeg het leerwerkbedrijf te horen dat daar in januari 2023 een einde aan komt. Dan moet het de locatie verlaten.

Na drie jaar gezocht te hebben naar een vervangende plek in Sliedrecht, was de conclusie dat het financieel niet haalbaar zou zijn in het dorp te blijven. Ze hadden wel al een plek gevonden in Dordrecht. Maar wilden liever in Sliedrecht blijven: vertrek uit de baggergemeente zou namelijk ‘voor haar cliënten onwenselijk zijn en voor het baggerdorp financieel nadelig’. Drechtwerk telt 55 medewerkers, van wie 44 in Sliedrecht zelf wonen.

Gemeente lapt bij

Als de gemeente Sliedrecht ook zou willen dat Drechtwerk blijft, zo riep het leerwerkbedrijf op, dan moet zij tegemoet komen aan de huurkosten. Dit gaat nu gebeuren, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. ,,Het college heeft in het belang van onze inwoners besloten om tegemoet te komen in de huurkosten voor het openhouden van een werklocatie in Sliedrecht.” Het is wel de bedoeling dat Drechtwerk toe gaat werken naar ‘kostendekkende exploitatie’.

Het is de bedoeling dat ze binnenkort gaan verhuizen naar het pand aan de Leeghwaterstraat 33 in Sliedrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.