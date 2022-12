Tientallen daklozen uit de stad krijgen alvast een luxe kerstmaaltijd: ‘Erg welkom met deze kou’

Rob stalde zijn dierentuin met serval en stinkdie­ren tijdelijk in ‘t huis van zijn moeder (74): ‘Het was crisis’

Hij stalde zijn complete ‘wilde dierentuin’ noodgedwongen in het huis van zijn 74-jarige moeder. Maar dat kón zo niet langer. ,,Dat was verschrikkelijk, maar ze zaten in ieder geval warm en droog.’’ Nu heeft ‘Ranger Rob’ een ander plekje voor zijn serval, stinkdieren, woestijnvossen en slangen.

9 december