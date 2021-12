Tientallen coronapatiënten krijgen thuis zuurstof toegediend: ‘Dit houdt de zorg overeind’

Deze noodgreep heeft geholpen: de balans tussen zorgvraag en aanbod is weer een beetje terug. In ieder geval op de gewone corona-afdelingen. ,,Door het schrappen van operaties en het plaatsen van extra bedden zitten we niet steeds tot het laatste bed vol. Dit zorgt voor meer doorstroommogelijkheden vanaf de spoedeisende hulp”, aldus woordvoerder Frank van den Elsen.

,,Het zijn er heel veel en die patiënten vereisen ook veel aandacht. Ze worden via een app en telefonische consulten gevolgd. De voorwaarde hierbij is dat er mantelzorgers in de buurt zijn. Ook zit er een limiet aan de hoeveelheid zuurstof.’’ Hoe zieker de patiënt, hoe meer zuurstof er nodig is.

,,Thuismonitoring is wel echt onze redding, want er liggen nu meer mensen met corona in hun eigen bed dan in een ziekenhuisbed, wanneer we de ic even buiten beschouwing laten. Deze aanpak houdt de zorg echt overeind.” In het ASz liggen momenteel 33 coronapatiënten in de kliniek en negen op de ic.