Tientallen asielzoekers worden opgevangen op slaapschip in Papendrecht: ‘Het is crisis in Nederland’

Tientallen asielzoekers worden vanaf maandag opgevangen op een slaapschip in Papendrecht. Het gaat om asielzoekers uit het uitpuilende opvangcentrum in Ter Apel. Zij blijven maximaal een halfjaar op de hotelboot aan de kade van de Industrieweg.

Het slaapschip heeft ruimte voor 52 vluchtelingen en ligt er voor zes maanden. De gemeente heeft vandaag direct omwonenden en bedrijven in de omgeving geïnformeerd over het besluit de crisisnoodopvang te openen. ,,Deze opvang past binnen de uitgangspunten voor asielopvang die het college medio september al naar buiten bracht”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

,,De opvang van deze beperkte groep vluchtelingen past bij de schaal van onze gemeenschap en gaat niet ten koste van woonruimte voor bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf. Ook heeft deze crisisnoodopvang minimale impact op onze gemeentelijke financiën, omdat alle kosten vergoed worden door het rijk.”

Nederland kampt met een crisis als het gaat om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Niet alleen hebben we te maken met een grote stroom mensen vanuit het door oorlog geteisterde Oekraïne, ook opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) puilen uit. Zo is de situatie in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel ‘onhoudbaar’. Er zijn in het hele land onvoldoende opvangplekken om asielzoekers op te vangen. Het COA is nog steeds hard op zoek.

Volledig scherm De vluchtelingenboot in Dordrecht. © Rinie Boon

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is Papendrecht de vijfde gemeente die een crisisnoodopvanglocatie ter beschikking stelt. Eerder openden de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Hoeksche Waard al een dergelijke opvang. ,,Hiermee voldoen wij aan de door het rijk gestelde opdracht om overal in Nederland crisisnoodopvang te realiseren.”

‘Goede afspraken met Fokker’

De slaapboot aan de Industrieweg grenst straks aan het terrein van GKN Fokker. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er 'goede afspraken zijn gemaakt’ met het bedrijf. ,,Nederland kampt nog steeds met een crisis als het gaat om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Dat heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Om die reden nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op dit schip. Met de directie van GKN Fokker hebben we vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid goede afspraken kunnen maken. Daar zijn wij hen erkentelijk voor. Het laat ook zien hoe overheid en bedrijfsleven ook op dit thema prima kunnen samenwerken om resultaat te bereiken."

Quote Normaal gesproken gebruiken we de kade om de onderdelen die we maken te laten vervoeren over het water, dit gaan we nu tijdelijk anders doen Dennis Laven, financieel directeur GKN Fokker

Fokker moet tijdelijk zijn ‘logistiek’ aanpassen om de opvang mogelijk te maken, maar is bereid die concessie te doen: ,,Normaal gesproken gebruiken wij de kade om onderdelen die we maken in Papendrecht te laten vervoeren over het water, richting de Rotterdamse haven. Dat vervoer gaan we nu tijdelijk anders doen”, zegt Dennis Laven financieel directeur GKN Fokker. ,,Niet via het water, maar over de weg. De opvang van vluchtelingen is een belangrijk thema en GKN Fokker is vanzelfsprekend bereid hier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in te nemen en de gemeente Papendrecht te ondersteunen bij het inrichten van deze opvang.”

Volledig scherm Het slaapschip in Dordrecht. © Rinie Boon

Ook tientallen jongeren elders in het dorp

Onlangs werd al bekend dat vanaf maart tientallen minderjarige vluchtelingen uit het bomvolle Ter Apel gaan worden opgevangen in een gebouw aan de Seringenstraat in Papendrecht. Hier is de buurt erg van geschrokken en er heersen veel zorgen in de wijk. Jan Scholten van het COA gaf aan dat ‘mensen van tevoren altijd uitgaan van overlast’. ,,Maar in de praktijk blijkt het heel vaak goed te gaan.”

Volledig scherm In het gebouw van Rivas Zorggroep, aan de Seringenstraat in Papendrecht, worden vanaf eind maart tientallen vluchtelingen opgevangen. © Jeffrey Groeneweg

