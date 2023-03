Tieners aangehouden voor woninginbraak in Dordrecht

Kippen en hanen massaal gedumpt in Zwijn­drecht: ‘Niemand voelt zich verantwoor­de­lijk voor die beesten’

Kippen en hanen worden massaal gedumpt in Zwijndrecht. Het pluimvee loopt vlak voor auto’s over straat en de hanen vechten elkaar de tent uit. ,,De populatie groeit steeds verder, de situatie is nu wel te gek geworden.”