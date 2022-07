Tien mensen in Dordt opgepakt tijdens drugsactie; 2 worden verdacht van drugshandel

Woordfesti­val Nooit Terug brengt crème de la crème van woordkun­ste­naars naar Dordt

Het woordfestival Nooit Terug is morgen toch terug in Dordrecht. Na het succes van de eerste editie drie jaar geleden is er weer een divers programma gemaakt met een keur aan dichters, singer-songwriters en woordkunstenaars. Het decor van het festival is dit keer de Kunstkerk en de binnenstad van Dordrecht vanaf het water.

1 juli