Tien jaar na de brand bij Chemie-Pack: toen was het ineens oorlog naast het Hollands Diep

EVEN VRAGEN AAN Insula College zamelt met kunstpro­ject geld in voor Gambia: ‘Ik dacht: dit kunnen onze leerlingen ook’

1 januari Het Insula College aan de Koningstraat in Dordrecht heeft al jaren een nauwe band met Gambia. De school zet zich regelmatig in voor betere omstandigheden in het land. Ditmaal kwam teamleider Annemieke Heij (63) met een creatief plan voor een inzamelactie genaamd ‘Insula Art’, ter ondersteuning van een school in Gambia.