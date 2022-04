Thuiswerken, waarom deden we het eigenlijk niet altijd al zo?

Behalve dan dat ik een kamertje opschoof; dochterlief woonde immers al even op zichzelf (in Utrecht) en dus besloten wij om een slaapkamer tot werkkamer te bombarderen. Ik zit daar dus inmiddels iets ruimer ‘in mijn vel’, want voorheen werkte ik vanuit een bescheiden zolderkamertje, dat inmiddels is ‘ingenomen’ door mijn vrouw die, tot vóór die pandemie, zo’n beetje dagelijks afreisde naar de AD-burelen in Rotjeknor, alwaar ze de functie van eindredacteur bekleedt.