Thom en Kaya laten mensen kwartetten met cannabis, heroïne en mensenhandel

B&S krijgt flinke klappen, maar redt zich ondanks stilte op vliegvel­den en cruisesche­pen

10:26 Je zou als bedrijf maar cruiseschepen, vliegtuigen of tax free-winkels op luchthavens bevoorraden. B&S uit Dordrecht is er groot mee geworden en wordt hard aangeraakt nu die bedrijfstakken grotendeels stilliggen. ,,We krijgen flinke klappen, maar we redden het wel”, aldus president-directeur Bert Meulman.