Thaise Dordtenaar opent na Nakorn tweede restaurant in Breda

Hoewel Nakorn en T-Thai, het nieuwe restaurant, allebei in een monumentaal pand zitten, is er van de binnenkant op het eerste gezicht minder overeenkomst. ,,T-Thai heeft een strakker, moderner interieur. Het ziet er misschien wat chiquer uit, maar het blijft gewoon Thais eten. Net als in Dordrecht maakt het niet uit of je in een pak of ‘gewoontjes’ met rugzakje binnenkomt.’’



Hoewel Thong, die in een dorpje vlakbij Bangkok werd geboren, zijn aandacht voortaan over twee restaurants zal moeten verdelen, hoeven de vaste klanten van Nakorn zich geen zorgen te maken. Dat draait gewoon door. ,,Met Dordrecht, waar ik nu woon, blijf ik altijd nog een goede band hebben. Ik vond het heel bijzonder dat er allerlei vaste klanten uit Dordrecht helemaal naar Breda zijn gereden voor de try-outs. Het zou mooi zijn als dat in Breda ook lukt.’’