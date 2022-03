Teus Timmer (67) woont al zijn hele leven in het huis waar zijn opa precies honderd jaar geleden ging wonen

Restaura­tor van het Dordrechts Museum geeft lezing over restaura­tie aan werken van Cuyp

Lidwien Speleers, restaurator van het Dordrechts Museum, geeft zaterdag 26 maart een lezing over de restauratie van twee schilderijen van Cuyp. De lezing is zowel via een livestream als in het museum zelf te volgen.

16 maart