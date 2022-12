Terug van weggeweest, het toeristentreintje in Dordrecht: ‘Het voelt als thuiskomen’

Gratis maandver­band en tampons voor meisjes op school: ‘Hoe voorkom je geklier met de producten?’

Het Insula College Koningstraat pakt de zogenoemde ‘menstruatie-armoede’ aan. Bij drie Zwijndrechtse scholen hangt al in bijna elk damestoilet een kastje met gratis maandverband en tampons. Maar hoe voorkom je dat het materiaal ongebruikt aan de muur wordt geplakt? ,,In het begin was het hier echt een rommeltje.”

1 december