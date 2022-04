Terug na groot succes: blinden en slechtzienden krijgen speciale voelrondleiding in Huis van Gijn

Blinden ontdekken museum op de tast: ‘Oh, hij was best een knappe man hè? Mooie baard ook’

In een museum waar het nou juist niet de bedoeling is dat je alles gaat aanraken en dat ook nog eens vol staat met kastjes vol kostbaar porselein, een rondleiding voor blinde mensen organiseren. Moet kunnen, dachten ze bij Huis Van Gijn in Dordrecht. ,,Dat bed van meneer Van Gijn, ik zou best wel even willen voelen hoe dat ligt.’’

