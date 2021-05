‘Temporiseren rond nieuwe status van de Biesbosch’

Auto op invaliden­par­keer­plaats volledig verwoest: ‘Had veel erger kunnen aflopen’

14 mei Een auto op een invalidenparkeerplaats in de Heer Heymansuysstraat in Dordrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig verwoest. Het is de zoveelste autobrand in de regio. ,,Dit is geen kattenkwaad, hier wonen gezinnen met kleine kinderen. Het had veel erger kunnen aflopen”, aldus de eigenaresse.